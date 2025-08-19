Polisi Penembak Remaja Tawuran di Depok Diperiksa Propam Polda Metro Jaya

JPNN.com

Selasa, 19 Agustus 2025 – 18:30 WIB
Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi beberkan perkembangan terkini kasus dua anggota Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok yang melakukan penembakan terhadap dua pemuda di Depok.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengatakan bahwa kasus ini telah mendapatkan sanksi dari Propam Polda Metro Jaya.

“Dapat saya jelaskan bahwa proses ini sudah ditangani, dan yang bersangkutan sudah Penempatan Khusus (Patsus) di Propam Polda Metro Jaya,” ucapnya, Selasa (19/8).

Dirinya menuturkan, hingga kini proses penyelidikan masih dilakukan bersama tim gabungan dari Polres dan Polda.

“Untuk penanganannya, kami melaksanakan penyelidikan gabungan bersama Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” tuturnya.

Terkait apa yang menyebabkan anggota melakukan tindak tegas hingga melakukan penembakan, pihaknya mengaku hingga kini masih dalam penyelidikan.

“Untuk itu kami masih melakukan pendalaman, semuanya kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi dan kami akan update penanganan perkaranya,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok melakukan penembakan terhadap pemuda yang hendak melakukan tawuran.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok sebut dua anggota Tim Patroli Perintis Presisi yang tembak pelaku tawuran saat ini dalam penyelidikan dan patsus di Propam
