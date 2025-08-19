Ditembak Polisi Saat Hendak Tawuran, 2 Pemuda di Depok Alami Luka di Punggung

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi beberkan perkembangan terkini kasus dua anggota Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok yang melakukan penembakan terhadap dua pemuda di Depok.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengatakan, bahwa saat ini dua pemuda yang menjadi korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit.

“Untuk dua pemuda yang terkena tembakan tersebut, sedang dirawat di rumah sakit dan kondisinya stabil,” ucapnya, Selasa (19/8).

Dirinya menuturkan, bahwa kedua korban tersebut mengalami luka di daerah punggungnya.

“Di daerah punggung, dua-duanya,” tuturnya.

Terkait apakah keduanya sampai menjalani operasi, dirinya mengaku tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait penanganan medis yang diberikan kepada korban.

“Itu yang dapat melakukan statement ataupun memberikan informasi adalah dari pihak dokter. Saya tidak bisa menyampaikan secara detail, tetapi untuk korban dirawat secara intensif di rumah sakit dan kondisi sekarang stabil,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok melakukan penembakan terhadap pemuda yang hendak melakukan tawuran.