JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Mencederai Rasa Keadilan, Bukti Negara Kalah oleh Koruptor

Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Mencederai Rasa Keadilan, Bukti Negara Kalah oleh Koruptor

Senin, 18 Agustus 2025 – 15:00 WIB
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Mencederai Rasa Keadilan, Bukti Negara Kalah oleh Koruptor - JPNN.com Jabar
Mantan Ketua DPR RI yang juga koruptor e-KTP Setya Novanto saat menerima pembebasan bersyarat dari Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung pada Sabtu (16/8/2025). Foto: doc. Ditjen Pas Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR RI Setya Novanto menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Guru Besar Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) Prof Nandang Sambas.

Nandang menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat, serta meruntuhkan konsistensi penegakan hukum dalam kasus korupsi.

Menurutnya, pembebasan bersyarat merupakan hak setiap narapidana, sebagaimana diataur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Baca Juga:

Namun, Nandang menekankan bahwa hak tersebut harus dijalankan secara selektif, terutama dalam kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi.

“Korupsi itu termasuk extraordinary crime. Maka, sejak awal proses hukum hingga pemidanaannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Termasuk dalam hal pemberian remisi, pengampunan, maupun pembebasan bersyarat. Harus ada kualifikasi yang sangat ketat,” kata Prof Nandang saat dihubungi, Senin (18/8/2025).

Menurutnya, pelepasan narapidana kasus korupsi seperti Setya Novanto menjadi bukti negara kalah melawan koruptor kelas kakap.

Baca Juga:

Selain itu, kata Nandang, hal ini juga bisa mengikis kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum.

“Ini bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum, khususnya terhadap para pelaku tindak pidana korupsi,” ujar Nandang.

Guru Besar Hukum Unisba Prof. Nandang Sambas mengomentari pembebasan bersyarat yang diterima koruptor e-KTP, Setya Novanto.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   nandang sambas setya novanto korupsi e-ktp pengamat hukum pembebasan bersyarat setnov setnov bebas guru besar hukum unisba koruptor ktp

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU