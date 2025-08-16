Polisi Penembak Pelaku Tawuran di Depok Diperiksa Propam Polda Metro Jaya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dua anggota polisi yang tergabung Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok yang diduga melakukan penembakan terhadap pelaku tawuran kini tengah menjalani pemeriksaan.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menuturkan, pemeriksaan dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya.

“Dua petugas terindikasi melakukan penembakan, masih dalam penyelidikan di Polda Metro Jaya,” ucapnya.

Adapun untuk kedua pelaku tawuran, kata Made, masih dalam perawatan intensif di rumah sakit.

“Iya (pelaku tawuran) masih pemulihan di rumah sakit,” tuturnya.

Made menuturkan, sebelum terjadi aksi tersebut, tim sempat melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali.

“Itu dilakukan sebagai upaya membubarkan pelaku tawuran, tetapi para pelaku malah melarikan diri dan membawa senjata tajam (sajam),” terangnya.

Aksi tersebut terjadi pada Sabtu (9/8) dini hari di wilayah Sukmajaya Kota Depok. (mcr19/jpnn)