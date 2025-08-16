Peringatan Keras untuk Pelaku Tawuran, Polisi Tembak 2 Remaja di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas bagi para pelaku tawuran di wilayah hukumnya.

Peringatan ini pun bukan isapan jempol semata. Seperti yang dilakukan Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok yang memberikan tindakan tegas dan terukur untuk dua remaja pelaku tawuran.

Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menuturkan kejadian penembakan dua pelaku tawuran terjadi di wilayah Sukmajaya, pada Sabtu (9/8/2025) dini hari.

Berawal saat Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok mendapatkan laporan dari masyarakat adanya aksi kejahatan di jalan tersebut.

Kemudian, polisi pun bergegas menuju lokasi yang dilaporkan.

“Memang diawali ada beberapa kasus yang terjadi di Kota Depok, yaitu kasus tawuran dan begal,” ucap Made dikutip Sabtu (16/8/2025).

Baca Juga: Pengemudi Ojol Tewas Terlindas Truk di Depok

Sesampainya di lokasi kejadian, polisi pun langsung melakukan upaya pengejaran terhadap para pelaku yang membawa senjata tajam (sajam).

Made menyebut, Tim Patroli Perintis Presisi juga sudah berupaya memberikan tembakan peringatan ke udara.