Polresrabes Bandung Tangkap Polisi Gadungan, Begini Kedoknya

Jumat, 15 Agustus 2025 – 15:50 WIB
Ilustrasi borgol. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tommy alias T diringkus polisi lantaran mengaku-ngaku sebagai anggota Polri di wilayah Rancasari, Kota Bandung.

Polisi yang menerima laporan soal kasus tersebut langsung menangkap pelaku.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, T masih dilakukan pemeriksaan oleh anggoanya. Ini untuk mendalami motif dari pelaku.

"Sudah diamankan oleh tim Prabu dan telah diserahkan ke Polsek dan sekarang sedang dimintai keterangan," kata Budi, Jumat (15/8/2025).

Terkait warga yang menjadi korban, Budi menuturkan pihaknya masih melakukan pendataan. Jika ada warga yang dirugikan, Polrestabes Bandung akan memprosesnya.

"Nanti kami lihat apakah ada warga yang merasa dirugikan dengan perilaku tersebut apakah karena dia mengaku sebagai anggota polri sudah ada yang dirugikan, kalau ada nanti kami proses," ujarnya.

Kapolsek Rancasari Kompol Herman Junaidi menyebut aksi Tommy menjadi polisi gadungan terungkap dari laporan masyarakat yang merasa resah.

"Dan juga ada warga yang lapor kepada ketua RT  bahwa suka ada perempuan yg keluar masuk rumah kontrakannya," ungkapnya.

Polisi menangkap warga Rancasari Bandung yang mengaku-ngaku sebagai anggota Polri.
