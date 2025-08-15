Bikin Gerah Warga dan Negara, IAW Desak Pemerintah Serius Berantas Judol dan Rekening Judi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Mudahnya melahirkan rekening judi di negeri ini membuat rekening penampung judi semudah memesan kopi lewat aplikasi.

Ada tiga jalur utama yang selama 10 tahun terakhir nyaris tak tersentuh pembenahan serius otoritas yang berwenang.

Tiga jalur ini, yakni jalur resmi, semi legal dan ilegal total.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan jalur resmi kerap disalahgunakan.

"Cukup menggunakan fotokopi KTP asli dan rekening dibuka. Kebannyakan pemilik identitas mau pinjamkan data pribadinya karena ada imbalan Rp200–500 ribu. Bank atau agen mitra bank di pelosok langsung loloskan pembukaan rekening tanpa banyak tanya, apalagi jika ada target setoran rekening baru dari kantor pusat sedang tinggi," kata Iskandar Jumat (15/8).

Iskandar menuturkan data PPATK, laporan audit BPK dan catatan aparat penegak hukum menggambarkan eskalasi yang konsisten.

Untuk tahun 2015–2017, rata-rata 35–40 ribu rekening terdeteksi terkait judi online setiap tahun. Perputaran uang tahunan di kisaran Rp8–10 triliun.

Memasuki tahun 2018–2020, terjadi lonjakan drastis seiring penetrasi internet dan e-wallet.