JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Kejati Jabar: Berkas Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pramuka Bandung Belum P21

Kejati Jabar: Berkas Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pramuka Bandung Belum P21

Kamis, 14 Agustus 2025 – 15:00 WIB
Kejati Jabar: Berkas Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pramuka Bandung Belum P21 - JPNN.com Jabar
Kejati Jabar menahan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bandung Eddy Marwoto, mantan Kadispora Kota Bandung Dodi Ridwansyah (DR), mantan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto (YI), dan Dedi Nurhadiana Hadimin (DNH) selaku mantan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung, dalam kasus korupsi dana hibah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung senilai Rp 6,5 miliar. Foto: dok. Kejati Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) terus melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi dana hibah Kwartir Cabang Pramuka Kota Bandung.

Adapun uang yang diselewengkan dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp6,5 miliar periode tahun 2017, 2018, dan 2020.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan, penyidik masih menyelidiki kasus yang menyeret Kadispora Kota Bandung Edy Marwoto itu. 

Baca Juga:

"Masih dilakukan penyidikan, di mana para tersangka diperiksa sebagai saksi pada Rabu kemarin. Belum P21," ucap Cahya dikutip Kamis (14/8/2025). 

Dalam kasus tersebut, ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kadispora Kota Bandung Edy Marwoto, eks Sekda Kota Bandung Yossi Irianto (YI), Deni Nurhadiana selaku mantan Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung, dan mantan Kadispora Kota Bandung Dodi Ridwansyah (DR). 

Hingga saat ini, belum ada tersangka baru yang ditetapkan. 

Baca Juga:

"Tersangka masih empat. Sekitar belasan saksi (sudah diperiksa)," ucapnya. 

Sebelumnya, Aspidsus Kejati Jabar Dwi Agus Arfianto mengatakan, pada pengajuan proposal dana hibah 2017 dan 2018, tersangka YI diduga bersepakat dengan tersangka DR. 

Dugaan korupsi dana hibah Kwartir Cabang Pramuka Kota Bandung belum dilimpahkan ke pengadilan. 
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kejati jawa barat korupsi dana hibah pramuka kadispora bandung korupsi dana hibah kwarcab pramuka kwarcab pramuka kota bandung korupsi kwarcab bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU