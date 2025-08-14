Polisi Tangkap Maling di Bandung, Pemilik Rumah Tewas Ditikam Belasan Kali

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah rumah di Jalan Kopo Cirangrang, Gang Masjid, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, menjadi sasaran pencurian pada Jumat (8/8/2025).

Pelaku adalah seorang pria berinisial GLN yang merupakan tetangga dari pemilik rumah yang turut menjadi korban pembunuhan.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pelaku yang terhimpit ekonomi nekat mencuri rumah tetangganya.

Korban yakni Desi Indrajati (55) tewas di tempat setelah ditusuk belasan kali oleh GLN.

Adapun kronologi kejadiannya, pada pukul 08.30 WIB, tersangka memasuki kediaman korban melalui atap. Tak lama, plafon tersebut jebol dan pelaku jatuh tepat di atas tubuh korban yang sedang tidur.

"Pada saat itu korban langsung terbangun karena tersangka panik melihat korban terbangun langsung melakukan penendangan kepada korban," kata Budi dalam ekspose kasus pembunuhan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis (14/8/2025).

Tersangka yang panik kemudian menendang dan menusuk korban sebanyak 13 kali. Senjata pisau yang dipakai pelaku diambil dari rumah korban.

Setelah melihat korban sudah tak bernyawa, GLN lantas melanjutkan aksinya dengan mengambil sejumlah barang berharga, seperti motor, handphone, dan uang tunai sebesar Rp900 ribu.