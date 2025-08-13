JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Kabar Terbaru Kasus Dugaan Korupsi Tuper DPRD Indramayu, Ini Soal Penetapan Tersangka

Kabar Terbaru Kasus Dugaan Korupsi Tuper DPRD Indramayu, Ini Soal Penetapan Tersangka

Rabu, 13 Agustus 2025 – 17:58 WIB
Kabar Terbaru Kasus Dugaan Korupsi Tuper DPRD Indramayu, Ini Soal Penetapan Tersangka - JPNN.com Jabar
Ilustrasi uang Rupiah hasil korupsi: arsip JPNN.com

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat masih melakukan pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi  dalam pemberian tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu.

Kasus itu pun saat ini sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Meski telah naik status, Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jabar belum menetapkan seorang tersangka satu pun.

Kasus tersebut diduga terjadi di tahun 2022, di era H. Syaefudin menjadi Ketua DPRD Kabupaten Indramayu.

Baca Juga:

Saat ini, H. Syaefudin sudah memegang jabatan baru sebagai Wakil Bupati Indramayu mendampingi Bupati Lucky Hakim.

Sebelumnya, laporan atas dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu itu disampaikan oleh Gerakan Pemuda Peduli Perubahan Indramayu (PPPI).

Kasi Penkum Kejati Jabar, Sri Nurcahyawijaya mengatakan, kasus tersebut saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan.

Baca Juga:

"Untuk dugaan tipikor ini masih proses penyidikan," ujar Cahya dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (13/8/2025).

Cahya pun enggan berbicara banyak soal keberlanjutan kasus ini. Namun, ia memastikan akan segera mengumumkan tersangka kepada masyarakat.

Kejati Jabar masih melakukan pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi  dalam pemberian tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kejati jabar dprd indramayu Syaefuddin belanja tunjangan perumahan dprd indramayu tunjangan perumahan tunjangan rumah dprd indramayu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU