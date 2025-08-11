JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Tetapkan 3 Tersangka dalam Kasus Penemuan Mayat di Cipatik Bandung

Polisi Tetapkan 3 Tersangka dalam Kasus Penemuan Mayat di Cipatik Bandung

Senin, 11 Agustus 2025 – 16:01 WIB
Polisi Tetapkan 3 Tersangka dalam Kasus Penemuan Mayat di Cipatik Bandung - JPNN.com Jabar
Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono saat ditemui di TKP temu mayat pria di Jalan Raya Cipatik, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung pada Minggu (10/8). Foto: Humas Polresta Bandung

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung menyelidiki kasus dugaan pembunuhan yang mayatnya ditemukan di semak-semak di Jalan Raya Cipatik, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung pada Minggu (10/8).

Mayat tersebut beridentitas seorang pria dengan inisial S (18 tahun). Korban adalah warga di Kecamatan Kutawaringin.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan, dalam penyelidikan polisi mencari saksi-saksi untuk dimintai keterangan.

Baca Juga:

Pihaknya juga mengumpulkan alat bukti lainnya, termasuk memeriksa gawai milik korban yang ditemukan di lokasi.

Polisi pun mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam insiden meninggalnya korban.

“Satu perempuan, tujuh laki-laki yang sudah diamankan,” kata Aldi saat ditemui di Bandung, Senin (11/8).

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dari delapan terduga, ditetapkan tiga orang sebagai tersangka tewasnya korban. Mereka adalah RR, AP, dan A.

Perwira menengah Polri itu menjelaskan, motif ketiga pelaku menghabisi nyawa korban dikarenakan S memiliki masalah dengan seorang wanita.

Polresta Bandung menyelidiki kasus dugaan pembunuhan yang mayatnya ditemukan di semak-semak di Jalan Raya Cipatik, Desa Kopo, Kabupaten Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polresta bandung penemuan mayat satreskrim polresta bandung dugaan pembunuhan kombes pol aldi subartono temu mayat di semak semak penemuan mayat di semak semak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU