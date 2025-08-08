Tarik Paksa Motor Ojol, 4 Matel di Depok Diringkus Polisi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Anggota Polsek Beji berhasil mengamankan empat debt collector atau mata elang (matel) yang meresahkan masyarakat.

Diketahui, keempat pelaku tersebut berinisial FS, DD, DN dan KT.

Kapolsek Beji, Kompol Josman mengatakan para pelaku menarik paksa motor milik pengendara ojek online (ojol), pada Rabu (6/8) sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan KH. M Usman, Beji, Depok.

Baca Juga: Berikut Ini Kriteria Honorer yang Bisa Diangkat PPPK Paruh Waktu di Kota Depok

Saat itu, korban sedang melintas kemudian diberhentikan oleh keempat pelaku tersebut.

Modusnya, pelaku memaksa korban untuk ikut ke kantornya dan melakukan tanda tangan surat dan dilakukan penarikan sepeda motor.

"(Pelaku) meminta korban agar ikut ke gudang yang berada di Jalan Kabel, Beji, Depok. Sesampainya di gudang tersebut, korban diminta untuk menandatangani surat tanda terima sepeda motor," jelasnya.

Baca Juga: Pemkot Depok Wajibkan Seluruh ASN Menyumbang Bendera Merah Putih Demi Memeriahkan HUT RI

Saat itu korban merasa tertekan dan korban pun melaporkan ke pihak kepolisian.

Pada hari yang sama, polisi langsung mendatangi gudang tempat berkumpul para pelaku tersebut.