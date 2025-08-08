70 Lebih Saksi Sudah Diperiksa Polisi dalam Kasus Suap dan Gratifikasi KPU Kota Bogor

JPNN.com

Jumat, 08 Agustus 2025 – 09:30 WIB
Ilustrasi kasus suap dan gratifikasi KPU Kota Bogor. Foto: chatgpt

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Satreskrim Polresta Bogor Kota terus melakukan pendalaman kasus dugaan suap dan gratifikasi KPU hingga Bawaslu Kota Bogor pada Pilwalkot 2024 di Polda Jawa Barat.

Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Riznaldi Nugroho mengatakan sampai saat ini pihaknya sudah memeriksa 70 saksi lebih dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi KPU dan Bawaslu Kota Bogor.

"Kami akan gelar perkara kasus ini di Polda Jawa Barat," kata Kompol Aji, dikutip Jumat (8/8).

Aji melanjutkan bahwa saat ini proses penanganan kasus tersebut masih dalam penyelidikan.

Gelar perkara dilakukan untuk menentukan apakah kasus ini bisa ke tahap penyidikan atau tidak.

"Masih penyelidikan ini, gelar perkara di Polda Jawa Barat untuk menentukan apakah ini bisa naik ke penyidikan apa enggak ya," ujarnya.

Aji menjelaskan untuk pemeriksaan saksi-saksi sudah lebih dari 70 orang diperiksa oleh tim Satreskrim Polresta Bogor Kota, termasuk pejabat KPU Kota Bogor.

"Sudah ada 70 lebih saksi yang diperiksa Satreskrim Polresta Bogor Kota. Pejabat tinggi KPU Kota Bogor juga sudah, komisioner hingga Ketua KPU Kota Bogor juga sudah kami mintai keterangan," jelasnya. (mar7/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yogi Faisal

