Polres Subang Tangkap 3 Pelaku TPPO dengan Modus Mempekerjakan Korban Sebagai Pemandu Lagu

jabar.jpnn.com, SUBANG - Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Subang mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus eksploitasi anak di bawah umur.

Kapolres Subang, AKBP Dony Eko Wicaksono mengatakan dalam kasus itu melibatkan tiga remaja perempuan berusia 17 tahun yang dipekerjakan sebagai pemandu lagu (lady companion atau LC) di tempat hiburan malam.

Ia mengatakan ketiga kasus tersebut dilaporkan dan ditindaklanjuti pada awal Agustus 2025.

Baca Juga: Petugas Gabungan Dikerahkan untuk Pengamanan Lokasi Ledakan Sumur Minyak Pertamina di Subang

"Ini adalah kejahatan serius yang merusak moral bangsa," katanya.

Ia menyampaikan, dalam kasus pertama tercatat di Kafe Flamboyan, dengan korban berinisial WA asal Karawang.

Sedangkan tersangka berinisial DM (39 tahun), warga Subang, ditangkap bersama barang bukti berupa buku catatan tamu.

Baca Juga: Pertamina Lakukan Investigasi Ledakan Pipa Gas di Subang

Kasus kedua melibatkan korban TS asal Cianjur, yang bekerja di Kafe Susan.

Polisi menangkap tersangka SWA (34) asal Karawang. Kemudian kasus ketiga di Kafe Wulansari melibatkan korban NS asal Garut, dengan tersangka AK (37), warga Subang.