jabar.jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) bersama PT Firman's Group mengembangkan 50 hektare lahan pertanian bawang putih di tiga wilayah Sumatera Selatan untuk mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional.

Dari total lahan tersebut, Kabupaten Muara Enim menjadi lokasi pengembangan terbesar dengan luas 23 hektare.

Sementara itu, penanaman juga dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan seluas 14 hektare dan Kota Pagar Alam seluas 13 hektare.

Program penanaman yang dilaksanakan pada Sabtu (28/11/2026) tersebut didukung penyediaan 100 ton benih bawang putih.

Di Kabupaten Muara Enim, penanaman dipusatkan di Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana bersama Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra turut melakukan penanaman secara simbolis bersama kelompok tani dan masyarakat setempat.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi antara Polri, pemerintah, sektor swasta, kelompok tani, dan masyarakat.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra melalui Kasi Humas Kompol RTM Situmorang mengatakan, keterlibatan Polri dalam pengembangan pertanian bawang putih merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan nasional.