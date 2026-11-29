jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana menggabungkan tujuh kelompok organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan belanja operasional sekaligus menjaga alokasi anggaran bagi kepentingan publik.

Penataan kelembagaan tersebut dilakukan di tengah tekanan fiskal daerah akibat penurunan dana transfer.

Pemerintah daerah berupaya menyesuaikan struktur birokrasi agar pembiayaan program pelayanan masyarakat tetap terjaga.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penggabungan perangkat daerah menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan daerah.

“Kami menghadapi problem fiskal karena ada penurunan dana transfer daerah. Sehingga kita harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga,” kata Dedi seusai pertemuan dengan Panitia Khusus (Pansus) XX DPRD Jawa Barat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan, penggabungan tujuh kelompok perangkat daerah berdasarkan kesamaan urusan pemerintahan akan mengurangi jumlah dinas dari 26 menjadi 21 unit.

Sementara itu, jumlah badan akan berkurang dari sembilan menjadi tujuh unit. Adapun unsur pendukung, seperti Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, dan Inspektorat, tidak mengalami perubahan.

Tujuh kelompok OPD yang digabung