jabar.jpnn.com, DEPOK - Pelaku usaha muda di Kota Depok berpeluang memperluas pasar melalui kemitraan dengan sektor hotel, restoran, dan jasa boga.

Peluang tersebut dibuka melalui penguatan kemitraan yang difasilitasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok.

Kepala Disporyata Kota Depok, Eko Herwiyanto, mengatakan pemuda memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.

Karena itu, generasi muda perlu didorong agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan inovasi.

“Pemuda tidak cukup hanya dipersiapkan sebagai pencari kerja, tetapi juga harus didorong menjadi pencipta lapangan kerja, pelaku inovasi, serta penggerak pertumbuhan ekonomi,” ucap Eko.

Menurutnya, pelaku wirausaha muda masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha.

Persoalan tersebut meliputi keterbatasan modal, jaringan pemasaran, akses rantai pasok, pendampingan, hingga kesempatan bertemu calon pembeli dan mitra usaha.

Melalui temu bisnis, Disporyata berupaya menghadirkan ruang kolaborasi yang dapat membuka peluang kerja sama konkret bagi para pelaku usaha muda.