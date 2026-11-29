jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tengah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Margonda dan Cipayung.

Penyusunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan serta pengembangan pusat pertumbuhan baru di Kota Depok.

Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Depok, Isty Restusari, menjelaskan bahwa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok telah ditetapkan empat Pusat Pelayanan Kota (PPK), yakni Bojongsari, Tapos, Margonda, dan Cipayung.

Pembagian pusat pelayanan tersebut bertujuan agar pembangunan tidak lagi terpusat di kawasan Margonda, tetapi dapat berkembang secara merata di wilayah barat, timur, dan selatan Kota Depok.

“Dulu pelayanan kota hanya terpusat di Margonda. Akhirnya, kita membuat empat PPK dengan harapan perkembangan kota bisa tersebar merata,” ujar Isty.

Ia mengatakan, melalui bantuan teknis dari kementerian, penyusunan RDTR saat ini difokuskan pada dua wilayah, yaitu Margonda dan Cipayung.

Cipayung diarahkan menjadi pusat pertumbuhan baru

Khusus wilayah Cipayung, Pemkot Depok merencanakan pengembangan kawasan melalui peningkatan aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur pendukung.