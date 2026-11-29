jabar.jpnn.com, KABUPATEN CIANJUR - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor hingga April 2027.

Sebanyak 360 sukarelawan yang tersebar di seluruh desa disiagakan untuk memantau potensi bencana dan melakukan penanganan awal di wilayah masing-masing.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Iwan Karyadi, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul masuknya musim hujan dengan intensitas yang bervariasi, mulai dari rendah hingga tinggi, di sejumlah wilayah.

Menurutnya, sejumlah bencana alam telah terjadi di wilayah Cianjur, baik bagian utara maupun selatan, seiring meningkatnya curah hujan.

“Status siaga darurat bencana hidrometeorologi sudah diterapkan seiring curah hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah di Cianjur,” kata Iwan di Cianjur, Minggu (29/11).

Penetapan status tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur masuk zona rawan bencana, terutama setelah melewati musim kemarau panjang.

Tanah retak berpotensi memicu longsor

Iwan menjelaskan, kondisi tanah dan tebing yang mengalami retakan selama musim kemarau berpotensi meningkatkan risiko tanah longsor dan pergerakan tanah ketika kembali diguyur hujan dengan intensitas tinggi.