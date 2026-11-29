jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Brand kue kering legendaris Ina Cookies kembali menghadirkan inovasi terbaru melalui peluncuran produk Putri Serundeng Daun Jeruk.

Kreasi kue kering hasil kolaborasi bersama Detuik itu memadukan cita rasa khas Nusantara ke dalam sajian camilan yang lebih modern.

Pemilik Ina Cookies Ina Wiyandini mengatakan, peluncuran varian terbaru tersebut merupakan bagian dari upaya mengangkat kekayaan kuliner lokal agar makin dekat dengan masyarakat.

"Alhamdulillah, pada acara sekarang ada launching serundeng daun jeruk. Kami mengangkat cita rasa Nusantara melalui kolaborasi dengan Detuik," ujar Ina saat diwawancarai di sela peluncuran produk di Kota Bandung, Minggu (29/11/2026).

Berbeda dari kue kering pada umumnya yang identik dengan rasa manis, Putri Serundeng Daun Jeruk hadir dengan karakter gurih.

Perpaduan rasa gurih dengan sentuhan kelapa, rempah, serta aroma daun jeruk yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi pencinta camilan.

Ina menjelaskan penamaan produk ini tetap mempertahankan ciri khas lini kue kering Ina Cookies yang telah menemani keluarga Indonesia sejak 1992.

"Semua nama kue saya itu ada 'Putri', diawali dengan Putri-putri. Nah, sekarang menjadi Putri Serundeng Daun Jeruk," ungkapnya.