jabar.jpnn.com, DEPOK - Minat pria di Kota Depok untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) melalui Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi menunjukkan peningkatan.

Dalam kegiatan bakti sosial pelayanan KB MOP yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, tercatat 75 warga mendaftar dari kuota awal sebanyak 25 akseptor.

Kegiatan pelayanan KB pria tersebut dilaksanakan di RSIA Setya Bhakti sebagai upaya meningkatkan partisipasi pria dalam program perencanaan keluarga.

Kepala DP3AP2KB Kota Depok, Citra Indah Yulianty, mengapresiasi para pria yang bersedia mengambil peran aktif dalam merencanakan keluarga.

Menurutnya, keterlibatan pria dalam program KB menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.

“ Saat ini kesertaan KB pria memang masih rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan, maka kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu langkah nyata kami untuk terus meningkatkannya,” ucap Citra.

Pendaftar mencapai tiga kali kuota

Citra mengungkapkan, tingginya jumlah pendaftar program KB MOP tahun ini menunjukkan adanya peningkatan antusiasme masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi bagi pria.