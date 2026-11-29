jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Minggu, 29 November 2026, tercatat sebesar Rp2.520.285 per gram untuk harga yang sudah termasuk pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pada pukul 07.31 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Harga emas ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.514.000 sebelum pajak. Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.520.285.

Sementara itu, harga emas batangan ukuran 5 gram mencapai Rp12.415.963 setelah pajak, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp24.751.725.

Untuk ukuran lebih besar, emas batangan 100 gram dijual seharga Rp246.374.400 setelah pajak. Adapun emas ukuran 1 kilogram mencapai Rp2.460.736.500.

Daftar harga emas batangan terbaru 29 November 2026

Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan berat, harga dasar, dan harga setelah dikenakan PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com

- 0,5 gram: Rp1.307.000 | setelah pajak Rp1.310.268