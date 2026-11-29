jabar.jpnn.com, BOGOR - Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (IBI Kesatuan) mengukuhkan 674 lulusan Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Magister dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda ke-50 Tahun Akademik 2025/2026.

Wisuda tersebut menjadi momentum bagi institusi pendidikan tinggi itu untuk menyampaikan berbagai capaian di bidang pendidikan, prestasi mahasiswa dan dosen, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Dari total 674 lulusan, sebanyak 551 merupakan lulusan Program Sarjana, 87 lulusan Program Sarjana Terapan, dan 36 lulusan Program Magister.

Dalam sambutannya, Rektor IBI Kesatuan Bogor, Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A., CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA menyampaikan bahwa sebanyak 40 mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan berhasil menyelesaikan studi dalam waktu tujuh semester.

Wisuda ke-50 ini juga meluluskan mahasiswa internasional asal Yaman, Athir Abdulaziz Abdullah Bin Kulaib, dari Program Studi Sistem Informasi.

Selain itu, IBI Kesatuan saat ini memiliki lima mahasiswa asing aktif dari Yaman dan Thailand yang menempuh pendidikan pada Program Studi Teknologi Informasi, Pariwisata, Biokewirausahaan, Manajemen, dan Akuntansi.

"Keberadaan mahasiswa internasional tersebut menjadi bagian dari upaya kampus memperluas internasionalisasi pendidikan serta membangun lingkungan akademik yang berorientasi global," katanya.

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