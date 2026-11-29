jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan pada Minggu, 29 November 2026.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Minggu, 29 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 30 November 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Sementara itu, menjelang siang, hujan sedang hingga lebat berpeluang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Bogor, Depok, dan Bekasi berpotensi hujan lebat

Pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, serta Kota dan Kabupaten Tangerang.

Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota Bekasi.