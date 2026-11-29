jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat pada Minggu, 29 November 2026.

Hujan diperkirakan terjadi mulai menjelang siang hingga malam hari dan berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pagi hari di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi menjelang siang di sejumlah kabupaten dan kota.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan pada pagi menjelang siang meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Karawang, Purwakarta, Subang, Kota Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Sumedang, Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, serta Pangandaran.

Hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi siang dan sore

Pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan diperkirakan meningkat.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat.