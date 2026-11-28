jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anak-anak perlu memahami cara berpikir di balik sebuah perhitungan matematika, bukan sekadar menghafal rumus untuk mendapatkan jawaban.

Pakar pendidikan matematika asal Singapura, Dr. Yeap Ban Har, mengatakan kemampuan memahami konsep dan memecahkan masalah harus menjadi fokus utama dalam pembelajaran matematika sejak usia dini.

Hal itu disampaikannya dalam Educational Talk bertajuk "How Children Learn Mathematics Best!" di Sekolah Terpadu Sedaya Bintang, Bandung, Sabtu (28/11/2026).

Yeap menjelaskan, pendekatan Singapore Mathematics menempatkan pemecahan masalah (problem solving) dan pemahaman konsep sebagai fondasi pembelajaran.

Dengan pendekatan tersebut, siswa tidak hanya dituntut mengetahui hasil perhitungan, tetapi juga memahami proses dan menemukan berbagai cara untuk memperoleh jawaban.

"Perbedaan yang paling mendasar adalah fokus pada pemecahan masalah. Bahkan ketika anak belajar penjumlahan, mereka tidak hanya mengetahui jawabannya, tetapi juga memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang sama," kata Yeap.

Dia mencontohkan perhitungan sederhana 9 ditambah 8. Anak dapat diajak memahami strategi menggenapkan angka 9 menjadi 10 dengan mengambil satu dari angka 8. Hasilnya, perhitungan menjadi 10 ditambah 7.

Cara tersebut membantu anak mengembangkan number sense atau kemampuan memahami angka, hubungan ant angka, serta menentukan strategi perhitungan yang lebih efektif.