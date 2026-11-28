jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta sekolah tidak ragu mengeluarkan siswa yang terlibat dalam kasus kekerasan hingga menewaskan Silva, siswi SMAN 7 Kota Malang.

Menurut Ledia, tindakan yang berujung hilangnya nyawa seseorang tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kenakalan remaja.

Sekolah harus memberikan konsekuensi tegas, sekalipun para pelaku masih berstatus pelajar dan akan menghadapi ujian.

Dia menilai kasus tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan siswa di lingkungan pendidikan.

"Ini adalah tindak kekerasan, dan ngerinya kekerasan berujung kematian, hingga penanganannya harus sangat serius. Baik untuk mendapatkan keadilan hukum bagi korban, maupun untuk menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat," kata Ledia dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Sabtu (28/11/2026).

Ledia juga mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, mulai dari mendalami motif hingga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Proses hukum, kata dia, harus dilakukan secara transparan agar penanganan perkara tidak berlarut-larut dan memicu kemarahan masyarakat.

Di sisi lain, dinas pendidikan dan sekolah diminta segera mengambil sikap terhadap siswa yang terlibat. Menurut Ledia, sekolah tidak boleh hanya menyerahkan seluruh persoalan kepada kepolisian.