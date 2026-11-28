jabar.jpnn.com, BOGOR - Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor memperkuat kerja sama pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Rektor UIKA Bogor, Prof. E Mujahidin beserta jajaran pimpinan ke Kabupaten Belitung, Kamis, 26 November 2026.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan kualitas SDM, program pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat.

Kunjungan ini merupakan kali ketiga UIKA Bogor ke Kabupaten Belitung. Kemitraan antara kedua pihak yang telah berjalan selama empat tahun tersebut menjadi landasan pengembangan berbagai program kolaboratif.

Agenda ini juga merupakan kunjungan balasan setelah UIKA Bogor sebelumnya menerima kunjungan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Paryanta, serta rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Belitung yang dipimpin Indrianto di kampus UIKA Bogor dalam waktu berbeda.

Rombongan UIKA Bogor diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Marzuki, didampingi Kepala Bagian Kesra, Tamrin, serta jajaran staf Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Kolaborasi menjadi solusi keterbatasan anggaran

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Belitung, Marzuki, menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pembangunan daerah.