jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyalurkan bantuan senilai Rp8,1 miliar untuk memperbaiki 510 rumah yang rusak akibat bencana puting beliung di Kabupaten Bandung.

Bantuan tersebut bersumber dari APBD Jawa Barat dan disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing penerima.

Sebelumnya, Pemprov Jabar telah mendata rumah warga terdampak di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Pasirjambu dan Ciwidey yang dilanda puting beliung pada pertengahan November 2026.

Pemprov mengelompokkannya ke dalam kategori kerjaan ringan, sedang, dan berat.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menegaskan, penyaluran ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam merespons musibah yang dialami warga.

"Jumlah rumah yang rusak, baik kategori ringan, sedang, maupun berat, sebanyak 510 rumah. Sesuai janji, bantuan sudah ditunaikan," kata Dedi pada Sabtu (28/11/2026).

Pemilihan skema transfer langsung ditempuh untuk memastikan dana tepat sasaran sekaligus menghindari penyaluran secara tunai.

Bagi Dedi, langkah ini juga menjadi wujud nyata pengembalian uang pajak kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.