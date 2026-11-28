jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung melawan Persita Tangerang dalam pekan ke-11 kompetisi BRI Super League 2026/2027 di Banten International Stadium (BIS) dipastikan akan berlangsung tanpa kehadiran penonton.

Keputusan tersebut setelah Persib menerima surat dari PT Persita Tangerang Raya bernomor 0291/PTR/XI/2026 yang ditandatangani oleh Manajer Tim Persita Abdurahman.

Melalui surat tersebut, Persita menyampaikan bahwa pertandingan akan digelar tanpa kehadiran suporter tim tamu.

Ketetapan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara manajemen Persita Tangerang, panitia pelaksana pertandingan, dan Kepolisian Polda Banten yang berlangsung di Mapolda Banten, Selasa, 24 November 2026.

Menanggapi hal tersebut, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, mengajak seluruh Bobotoh untuk menghormati dan mematuhi ketetapan yang telah disampaikan pihak penyelenggara.

Menurutnya, dukungan kepada tim tidak selalu harus diwujudkan dengan kehadiran langsung di stadion, tetapi juga melalui sikap yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kami memahami keinginan Bobotoh untuk selalu hadir dan memberikan dukungan langsung kepada Persib, termasuk ketika tim menjalani pertandingan tandang. Namun, ada ketetapan yang telah diambil melalui koordinasi antara pihak penyelenggara dan aparat keamanan. Karena itu, kami berharap seluruh Bobotoh dapat menghormati dan mematuhi keputusan tersebut," kata Adhitia dalam keterangannya, Sabtu (28/11/2026).

Menurutnya, dukungan Bobotoh terhadap Persib tetap bisa diberikan melalui layar kaca.