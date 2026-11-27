jabar.jpnn.com, DEPOK - Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Parulian Paidi Aritonang, mengkritik wacana peleburan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Ia menilai penggabungan tersebut berpotensi mengganggu prinsip tata kelola yang baik serta profesionalitas pengelolaan dana haji.

Pandangan tersebut disampaikan Parulian dalam diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan FHUI bersama BPKH di Ruang S&T FHUI, Jumat (27/11/2026).

FGD tersebut mengangkat tema “Menjawab Harapan Publik Melalui Penguatan Tata Kelola dan Revisi Regulasi Pengelolaan Keuangan Haji”.

Parulian menilai BPKH sebaiknya tetap menjadi lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, bukan dilebur ke dalam kementerian.

Menurutnya, wacana peleburan perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan prinsip tata kelola, independensi, dan profesionalitas pengelolaan keuangan haji.

“Harusnya ini tidak memunculkan ide baru, yaitu peleburan, di mana prinsip governance-nya pasti akan dilanggar,” ujar Parulian.

Ia mempertanyakan bagaimana profesionalitas pengelolaan dana haji dapat dijaga apabila fungsi pengelolaan yang selama ini dijalankan BPKH dilebur ke dalam kementerian.