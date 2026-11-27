jabar.jpnn.com, BOGOR - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat kerja sama dengan Asosiasi Likuidator Bersertifikat Indonesia (ALBI) untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas likuidator dalam menangani proses likuidasi bank.

Sinergi ini juga menjadi bagian dari persiapan LPS menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan berlaku paling lambat pada 2028.

Kerja sama tersebut diluncurkan melalui kegiatan bersama LPS dan ALBI yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) bersama 50 anggota ALBI di Hotel Swiss-Bel Bogor, Jumat (27/11/2026).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman para likuidator mengenai fungsi, kebijakan, serta praktik likuidasi yang dijalankan LPS, termasuk upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian bank yang telah dicabut izin usahanya.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Doddy Zulverdi, mengatakan kompetensi dan integritas likuidator berperan penting dalam keberhasilan proses likuidasi, terutama dalam mengoptimalkan pengembalian aset atau asset recovery.

Menurut Doddy, likuidasi menjadi salah satu instrumen LPS untuk meningkatkan pengembalian aset dalam proses penyelesaian bank sekaligus mendukung pembayaran kewajiban kepada nasabah sesuai ketentuan.

“Salah satu tools LPS dalam meningkatkan asset recovery atas penjaminan simpanan adalah likuidasi. Oleh karena itu, kami membutuhkan likuidator yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Kepercayaan publik sangat bergantung pada integritas para likuidator,” ujar Doddy.

Ia menambahkan, masyarakat yang menunggu kepastian pengembalian simpanan pada bank yang telah dicabut izin usahanya membutuhkan proses penyelesaian yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.