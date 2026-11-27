jabar.jpnn.com, BOGOR - Panda raksasa pertama yang lahir di Indonesia, Satrio Wiratama atau Rio, genap berusia satu tahun pada Jumat (27/11/2026).

Dalam perjalanan 365 hari sejak kelahirannya, Rio menunjukkan perkembangan positif dengan berat badan mencapai 35,6 kilogram.

Kelahiran Rio menjadi tonggak penting dalam upaya konservasi panda raksasa di Indonesia, sekaligus memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam pengembangbiakan, penelitian, serta perawatan satwa langka.

Taman Safari Indonesia (TSI) menyebut perkembangan Rio sebagai hasil kerja sama berbagai pihak, termasuk tenaga perawat satwa, dokter hewan, peneliti, akademisi, serta mitra konservasi dari Indonesia dan Tiongkok.

Founder Taman Safari Indonesia, Jansen Manansang, mengatakan perjalanan Rio selama setahun terakhir merupakan hasil dedikasi dan kerja keras tim yang terlibat dalam perawatan panda raksasa tersebut.

Menurut Jansen, kelahiran dan pertumbuhan Rio menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia sekaligus penyemangat untuk meningkatkan standar kesejahteraan satwa dan memperkuat program konservasi.

“Perjalanan Rio selama satu tahun ini merupakan hasil kerja keras luar biasa dari para keeper, tim ahli, dan seluruh pihak yang terlibat. Taman Safari Indonesia memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan ketelitian mereka,” ujar Jansen.

Ia berharap keberhasilan kerja sama konservasi panda raksasa antara Indonesia dan Tiongkok dapat membuka peluang pengembangan program konservasi satwa langka lainnya.