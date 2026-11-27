jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 16 lulusan SMK dari berbagai daerah mendapat kesempatan merintis usaha bengkel motor secara mandiri melalui program Enduro Student Program (ESP) yang digelar Pertamina Lubricants.

Tak sekadar dibekali keterampilan otomotif, mereka juga mendapatkan pelatihan manajemen usaha hingga dukungan modal awal untuk membangun bisnis perbengkelan.

Program yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tersebut menjadi salah satu upaya mendorong lulusan SMK agar tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan melalui kewirausahaan.

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Corporate Secretary Pertamina Lubricants Rika Gresia Wahyudi, mengatakan bahwa program tersebut ditujukan bagi lulusan SMK binaan Pertamina Lubricants yang memiliki ketertarikan untuk membuka usaha bengkel sendiri.

"Program Enduro Student Program ini memberikan bekal kepada lulusan SMK yang dibina oleh Pertamina Lubricants dan memiliki minat untuk membuka usaha bengkel sendiri," kata Rika di Kantor BBVP Bandung, Jalan Gatot Soebroto, Kota Bandung, Jumat (27/11).

Tak berhenti pada pelatihan dan magang, Pertamina Lubricants juga menyiapkan modal awal bagi peserta untuk merintis bisnis bengkel. Bantuan tersebut berupa peralatan bengkel, suku cadang, serta produk pelumas Pertamina.

Rika menyebutkan, nilai dukungan yang diberikan mencapai sekitar Rp100 juta untuk setiap peserta. Anggaran tersebut mencakup seluruh rangkaian program, mulai dari pembekalan hingga modal awal usaha.

"Selain pembekalan teknis dan magang, mereka juga kami berikan modal awal untuk membuka usaha bengkel. Modal tersebut berupa peralatan bengkel, suku cadang (spare part), tentunya produk pelumas Pertamina, serta pendampingan selama tiga tahun," ujarnya.