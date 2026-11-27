jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tren kecantikan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika dahulu wajah bulat dan berisi identik dengan kesan menarik, kini bentuk wajah V-shape dengan kontur lebih tegas justru semakin banyak diminati.

Tren tersebut juga tidak lepas dari pengaruh budaya kecantikan Korea Selatan yang mempopulerkan istilah small face. Konsep ini merujuk pada tampilan wajah yang terlihat lebih kecil dan proporsional dibandingkan keseluruhan tubuh.

Namun, apakah wajah tirus dan kecil memang menjadi faktor utama yang membuat seseorang terlihat menarik?

Baca Juga: Kombes Imran Tegaskan Larangan Vape buat Anggota Polrestabes Bandung

Dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika, dr. Achmad Yudha Pranata, Sp.DVE, mengatakan daya tarik wajah sebenarnya dipengaruhi oleh dua aspek utama, yakni shape dan reflectance.

Shape berkaitan dengan struktur atau bentuk wajah, sedangkan reflectance berhubungan dengan kualitas kulit, termasuk warna, tekstur, dan kemampuannya memantulkan cahaya.

"Yang menentukan daya tarik wajah itu ada dua, shape dan reflectance. Jadi, orang yang datang ke klinik estetika pada dasarnya ingin mengoptimalkan bentuk wajah atau kualitas kulitnya," kata dr. Achmad Yuda di Klinik Rowawi, Kota Bandung, Jumat (27/11/2026).

Menurutnya, bentuk wajah yang dianggap menarik saat ini umumnya memiliki karakteristik simetris, kencang, tidak kendur, serta memiliki kontur yang lebih tegas. Bentuk V-shape menjadi salah satu tren yang cukup diminati.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa standar kecantikan bukan sesuatu yang bersifat permanen.