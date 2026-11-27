jabar.jpnn.com, BOGOR - Nasib 14 penambang emas ilegal yang masih terjebak di lubang tambang kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum diketahui.

Tim gabungan kini mendatangkan sejumlah ahli untuk mengkaji kondisi tambang sebelum memutuskan kelanjutan proses evakuasi yang sempat dihentikan karena berisiko membahayakan petugas.

Sekretaris Daerah Jawa Barat sekaligus Kepala BPBD Jabar Herman Suryatman, turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi tambang dan berkoordinasi dengan tim penyelamat, Jumat (27/11).

Herman mengatakan, sebanyak 27 penambang dilaporkan mengalami musibah di dua lubang tambang ilegal, yakni Lubang A dan Lubang B. Peristiwa tersebut diduga dipicu kondisi lubang tambang yang terendam air akibat hujan.

Dari total 27 orang tersebut, tim SAR telah mengevakuasi 13 jenazah. Sementara 14 penambang lainnya masih terjebak di dalam terowongan tambang.

"Siang hari ini kami bersama teman-teman dari Basarnas, dari BPBD, TNI, Polri, dan kemudian kami juga mengajak para ahli dari ITB, dari Itenas, dari Badan Geologi, dari BBWS, dan dari Dinas SDM Provinsi Jawa Barat untuk langsung turun ke lapangan ke lokasi tambang emas ya di daerah Pongkor, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung," kata Herman.

Menurut Herman, kondisi geografis dan struktur lubang tambang menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyelamatan. Selain berukuran kecil, lokasi lubang tambang berada di dekat aliran sungai sehingga meningkatkan risiko keselamatan petugas.

"Di mana tempo hari ada kejadian yang tentu tidak kita harapkan, para penambang emas ilegal ada 27 orang di lubang A dan lubang B, jadi ada dua lubang, ada dua kelompok sepertinya, ya mengalami musibah. Karena musim penghujan dan kemudian para penambang ini terendam di dalam lubang atau di dalam terowongan tambang," ucapnya.