jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir menegaskan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel di lingkungan Polrestabes Bandung.

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/1/X/2026 tertanggal 2026 dan arahan Divisi Propam Polri tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri.

Imran mengatakan, larangan tersebut berlaku bagi seluruh anggota Polri, khususnya personel yang bertugas di lingkungan Polrestabes Bandung.

Dia menegaskan, anggota yang kedapatan melanggar aturan tersebut akan diproses dan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Ya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri bahwa tidak ada anggota Polri, terutama yang di Polrestabes Bandung, menggunakan vape. Itu kami larang. Kalau tidak dilaksanakan, kami akan berikan sanksi hukum kepada anggota yang bersangkutan," kata Imran di Mapolrestabes Bandung, Jumat (27/11/2026).

Lebih lanjut, Imran meminta masyarakat turut mendukung kebijakan tersebut dengan tidak menggunakan vape saat berada di lingkungan Polrestabes Bandung.

Menurut Imran, imbauan itu berkaitan dengan temuan penyalahgunaan narkoba yang dikemas dalam bentuk cairan dan digunakan melalui perangkat vape.

Cairan yang mengandung narkotika tersebut, kata Imran, menjadi salah satu alasan penting di balik pengetatan larangan penggunaan vape di lingkungan kepolisian.