jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok terus melakukan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung setelah longsor timbunan sampah terjadi sejak Senin (23/11/2026).

Penataan dilakukan dengan mengerahkan alat berat untuk merapikan material longsoran sekaligus mengatur titik pembongkaran sampah.

Upaya tersebut dilakukan agar aktivitas operasional TPA tetap berjalan di tengah kondisi lapangan yang terdampak hujan deras.

Kepala DLHK Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, mengatakan penataan awal telah dilakukan.

Namun, longsoran kembali terjadi sehingga petugas masih harus melanjutkan penanganan timbunan sampah dan akses kendaraan.

“Sudah kami lakukan penataan. Hujan deras turut memperberat kondisi di lapangan, sementara truk pengangkut sampah tetap berdatangan,” ujar Reni.

Ia menjelaskan, terganggunya akses menuju titik pembongkaran menyebabkan proses pembuangan sampah melambat.

Kondisi tersebut turut memicu bertambahnya antrean kendaraan pengangkut sampah yang hendak masuk ke area TPA.