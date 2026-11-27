jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus membenahi fasilitas pendidikan di wilayahnya.

Salah satu kebijakan yang direncanakan adalah menaikkan tunjangan kepala sekolah sebesar 100 persen pada 2027.

Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan, peningkatan tunjangan juga akan diberikan kepada penilik dan pengawas sekolah secara bertahap.

Sementara itu, peningkatan kesejahteraan guru secara keseluruhan diupayakan mulai 2028 dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

“Insyaallah pada tahun 2027, khususnya bagi para kepala sekolah, tunjangannya akan dinaikkan sebesar 100 persen. Begitu juga akan ada peningkatan bagi para penilik dan pengawas,” ujar Supian.

Ia menjelaskan, rencana peningkatan kesejahteraan guru akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemkot Depok serta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

Selain kesejahteraan tenaga pendidik, Pemkot Depok juga menyiapkan program pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah, terutama untuk mengatasi kekurangan ruang kelas dan meningkatkan kualitas fasilitas belajar.

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