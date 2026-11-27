Pemkot Depok Tak Dapat Jatah CPNS 2026, Ini Penjelasan BKPSDM
jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak mendapatkan alokasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.
Hal ini menyusul pengumuman pemerintah pusat terkait pembukaan seleksi CPNS dengan total 154.052 formasi secara nasional.
Kepala Bidang Pengadaan, Data, Kepangkatan, dan Pensiun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Taufik Iman Raharjo, membenarkan tidak adanya kuota CPNS untuk pemerintah daerah pada tahun ini.
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“Untuk daerah tidak ada kuotanya,” ujar Taufik.
Sementara itu, pemerintah pusat telah mengumumkan alokasi 154.052 formasi CPNS 2026 yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan aparatur negara sekaligus memperkuat pelayanan publik pada sejumlah program prioritas nasional.
Berdasarkan pemaparan dalam konferensi pers Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), alokasi formasi tersebut terbagi menjadi dua kelompok.
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Sebanyak 118.208 formasi dialokasikan untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Prioritas Presiden.
Adapun 35.844 formasi lainnya diperuntukkan bagi sektor prioritas nasional.
Pemkot Depok dipastikan tidak mendapat formasi CPNS 2026. Pemerintah pusat membuka 154.052 formasi nasional mulai 27 November. Simak jadwal dan rinciannya.
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