jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 27 November 2026, tercatat sebesar Rp2.501.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.507.253 per gram.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pada pukul 09.11 WIB, Jumat (27/11/2026), harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Harga emas untuk ukuran terkecil, yakni 0,5 gram, dipatok Rp1.300.500. Setelah ditambahkan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.303.751.

Adapun emas batangan ukuran 5 gram dijual dengan harga dasar Rp12.320.000 atau Rp12.350.800 setelah pajak.

Sementara itu, emas ukuran 10 gram memiliki harga dasar Rp24.560.000 dan harga setelah pajak Rp24.621.400.

Untuk ukuran lebih besar, emas batangan 100 gram tercatat memiliki harga dasar Rp244.460.000. Harga setelah pajak mencapai Rp245.071.150.

Emas batangan ukuran 1 kilogram atau 1.000 gram tercatat memiliki harga dasar Rp2.441.600.000. Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.447.704.000.