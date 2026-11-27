jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemanfaatan teknologi proyeksi 360 derajat mulai diperluas ke berbagai sektor industri di Indonesia.

Tak hanya untuk kebutuhan hiburan dan pameran, teknologi tersebut juga berpeluang mengubah cara perusahaan arsitektur menampilkan desain bangunan kepada calon klien.

Peluang pasar itu yang dibidik PT FUJIFILM Indonesia melalui kerja sama dengan PT Pola Raya Studio.

Kedua perusahaan sepakat mengembangkan pemanfaatan teknologi proyeksi Fujifilm untuk visualisasi arsitektur.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Pullman Hotel Jakarta, 19 November 2026.

Melalui kerja sama ini, teknologi Optical Devices Fujifilm akan dipadukan dengan kemampuan Pola Raya Studio dalam memproduksi maket arsitektur.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan visualisasi bangunan yang lebih interaktif melalui proyeksi 360 derajat.

Dalam rangkaian acara tersebut, Fujifilm juga memperkenalkan proyektor laser FP-ZUH12000. Perangkat ini memiliki tingkat kecerahan 12.000 lumens dengan dukungan resolusi 4K.