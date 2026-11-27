jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Jumat, 27 November 2026.

Hujan diprakirakan terjadi mulai menjelang siang hingga malam hari, dengan potensi intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah pada siang dan sore.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Hujan Sedang hingga Lebat Berpotensi Terjadi pada Siang-Sore

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Bekasi.