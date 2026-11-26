jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Permata Bank memperluas jangkauan layanan pembiayaan kendaraan bermotor melalui ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung di 10 kota di Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menangkap peluang pasar otomotif menjelang akhir tahun, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan kendaraan.

Setelah digelar di ICE BSD City, Tangerang, sejak 20 November 2025, Permata Bank GAW 2026 hadir serentak di sembilan kota lainnya pada 25 - 29 November 2026.

Direktur Consumer & Branch Banking Permata Bank Eddie Sajoga mengatakan partisipasi dalam pameran tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung kebutuhan finansial masyarakat.

"Bagi Permata Bank, partisipasi dalam GAW merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah dan keluarga dengan konsep Bank for Family, yaitu menjadi mitra finansial yang selalu mendampingi nasabah dan keluarga dalam setiap tahapan kehidupan," kata Eddie dalam keterangannya, Kamis (26/11).

Dalam pameran tersebut, Permata Bank menawarkan pembiayaa, kendaraan melalui Permata KKB dengan bunga mulai dari 1 persen, bebas biaya provisi, dan uang muka mulai 10 persen.

Selain itu, terdapat cashback hingga Rp1 juta dan fasilitas cicilan 0 persen hingga 12 bulan melalui Permata Kartu Kredit untuk pembayaran tanda jadi kendaraan, aksesori mobil, dan asuransi.

"Karena itu, kami menghadirkan solusi finansial yang relevan melalui pembiayaan kendaraan bermotor, serta layanan perbankan yang komprehensif, dengan berbagai kemudahan yang didukung teknologi yang andal dan aman," jelasnya.