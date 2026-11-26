jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang kuliner membutuhkan inovasi agar produknya tetap menarik dan mampu bersaing di pasar.

Salah satu caranya dengan menghadirkan variasi menu baru yang mengikuti tren kuliner.

Hal inilah yang dihadirkan melalui kegiatan baking demo KOLABORASA yang digelar BOLA Deli bersama Shocko dan Rich Creme di Bandung, Kamis (26/11/2026).

Kegiatan tersebut tidak hanya memperkenalkan kreasi makanan, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi peserta untuk mengembangkan ide menu menjadi produk yang berpotensi dijual.

Brand Communication & Activation Dept Head BOLA Deli Jane Puspa mengatakan, kegiatan ini secara rutin digelar setiap tiga bulan sekali dengan mengunjungi sejumlah kota di Indonesia.

"Pesertanya ibu-ibu UMKM yang sudah punya usaha dan ingin menambah ide menu. Jadi, kami tidak hanya memberikan ide, tetapi juga cara membuatnya, resep, hingga informasi bahan-bahannya bisa dibeli di mana," kata Jane saat ditemui.

Menurut dia, panduan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang ingin mencoba produk baru, tetapi masih khawatir gagal dalam proses pembuatannya.

Dalam baking demo kali ini, peserta diperkenalkan dengan sejumlah kreasi, seperti Choco Cream Rice Cracker, Choco Berries Matilda, Dubai Pistachio, Choco Mint Opera Cake, dan Sunflower Soes.