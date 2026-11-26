jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) mematangkan rencana pembangunan sejumlah fasilitas publik yang meliputi stadion sepak bola berstandar internasional, rumah sakit spesialis olahraga, dan gedung pertunjukan.

Rencana kolaborasi tersebut dibahas oleh Wali Kota Depok Supian Suri bersama civitas akademika UIII sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas olahraga, kesehatan, dan kesenian.

Supian Suri mengatakan, Pemkot Depok dan UIII memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan pembangunan berbagai sarana yang dibutuhkan masyarakat.

Rencana tersebut menjadi salah satu solusi atas keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah kota.

"Kami menyambung diskusi sebelumnya terkait apa yang menjadi kebutuhan kota yaitu punya stadion, rumah sakit olahraga, dan gedung pertunjukan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Pemkot Depok selama ini menghadapi keterbatasan lahan untuk merealisasikan pembangunan fasilitas berskala besar.

Sementara itu, UIII memiliki ketersediaan lahan yang dinilai memadai untuk mendukung rencana pembangunan tersebut.

“Sementara kami punya keterbatasan area lahan dan alhamdulillah UIII diberkahi lahan yang sangat cukup dan punya semangat yang sama menyiapkan sarana prasarana itu," sambungnya.