jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gerakan Pramuka Jawa Barat punya modal besar untuk ikut memerangi penyebaran berita bohong atau hoaks.

Organisasi kepanduan ini tercatat memiliki sekitar lima juta anggota yang tersebar di 27 kabupaten/kota.

Besarnya kekuatan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan kemampuan literasi digital.

Sebab, anggota Pramuka, terutama kalangan generasi muda, tidak bisa dilepaskan dari aktivitas di media sosial yang juga menjadi salah satu ruang penyebaran informasi keliru.

Wakil Ketua Bidang Kehumasan, Komunikasi dan Digital Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Barat Iip Hidajat mengatakan, Pramuka harus memiliki kemampuan untuk membedakan informasi benar dan berita bohong sebelum ikut menyebarkannya.

"Termasuk juga Pramuka harus berperan masalah hoaks. Itu juga bagaimana dia mengklarifikasi, mengonfirmasi ini berita benar atau tidak," kata Iip di Bandung, Kamis (26/11/2026).

Menurut Iip, penguatan kapasitas tersebut menjadi penting mengingat jumlah anggota Pramuka di Jawa Barat berdasarkan data terakhir mencapai sekitar lima juta orang.

Kekuatan besar itu, kata dia, harus dibarengi peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, termasuk dalam bidang komunikasi dan kehumasan.