jabar.jpnn.com, BOGOR - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kolaborasi dengan IPB University meskipun telah mengakhiri amanah sebagai Rektor IPB dan menyerahkan kepemimpinan kepada Rektor baru, Heti Mulyati.

Komitmen tersebut disampaikan Alim seusai menghadiri pelantikan dan serah terima jabatan Rektor IPB University di Aula Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Bogor, Kamis (26/11/2026).

Alim menyampaikan ucapan selamat kepada Heti Mulyati yang dilantik sebagai Rektor IPB University pengganti antarwaktu periode 2023–2028.

Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai rektor melalui mekanisme pengganti antarwaktu.

“Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan pelantikan rektor yang baru dan juga serah terima jabatan. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. Heti Mulyati sebagai Rektor IPB pengganti antarwaktu,” ujar Alim.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan yang selama ini mendukung perjalanan IPB University, mulai dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pimpinan, alumni, hingga mitra institusi.

Menurut Alim, dukungan dan kolaborasi berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perkembangan IPB University sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi di bidang pertanian dan kehutanan, baik di tingkat nasional maupun global.

Setelah mengemban amanah baru sebagai Wakil Menteri Pertanian, Alim berharap hubungan kolaboratif tersebut dapat terus diperkuat dan diperluas.