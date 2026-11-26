jabar.jpnn.com, BOGOR - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong pengembangan sektor pertanian yang ramah lingkungan sekaligus memiliki nilai ekonomi.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) bagi pelaku dan pemangku kepentingan sektor pertanian yang diselenggarakan pada 24–26 November 2026 di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bogor.

Kegiatan strategis ini diikuti oleh perwakilan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertanian dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian dalam memahami mekanisme pasar karbon serta mengidentifikasi peluang penerapan praktik pertanian rendah emisi yang memiliki nilai ekonomi.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Umum, Bekti Subagja. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman dan kompetensi peserta terkait perdagangan karbon sekaligus mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan materi komprehensif dari para pakar dan praktisi.

Materi pelatihan terbagi dalam tujuh sesi utama yang mencakup aspek konseptual, teknis, hingga peluang implementasi perdagangan karbon di sektor pertanian.

Materi pertama membahas perubahan iklim dan konsep dasar perdagangan karbon. Pada sesi ini, peserta mempelajari dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan serta mekanisme perdagangan karbon, termasuk skema cap-and-trade dan carbon offset.