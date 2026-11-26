jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Kamis, 26 November 2026, tercatat sebesar Rp2.507.253 per gram setelah pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Harga emas 1 gram tercatat Rp2.501.000 sebelum pajak dan Rp2.507.253 setelah pajak.

Sementara itu, harga emas batangan ukuran 5 gram mencapai Rp12.350.800 setelah pajak. Untuk ukuran 10 gram, harganya tercatat Rp24.621.400.

Adapun emas batangan ukuran 100 gram dibanderol Rp245.071.150 setelah pajak, sedangkan ukuran 1 kilogram mencapai Rp2.447.704.000.

Daftar harga emas batangan terbaru

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan data terbaru Kamis, 26 November 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.303.751